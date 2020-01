VERSO LE REGIONALI Le riflessioni di Pietro Sergi (Tesoro Calabria) in vista dei prossimi incontri

R. & P.

Da Candidato

che affronta questa folkloristica campagna elettorale per le regionali

calabresi, sto constatando uno scontro violento tra due modi completamente

differenti di fare campagna elettorale. Violente non tanto nei toni o negli

atteggiamenti quanto nella testa dei Cittadini Calabresi. Da una parte,

infatti, si trovano invischiati nelle solite pratiche politiche di chi chiede

conto di piccoli favori passati e rilancia su “ciappini” (in Emilia Romagna i

piccoli lavoretti di ogni genere vengono chiamati ciappini) futuri, tra candidati forti non si sa bene

per quali motivi, appoggi strampalati nel migliore dei casi e “pizzini” che

girano come foglie al vento posandosi per ogni dove, dall’altra un gruppo di

folli guidati da un folle, ma di quella follia sana che fa divertire facendo

cose molto serie e condivisibili. Il gruppo dei “folli” è nella lista di Tesoro

Calabria per Carlo Tansi, folle dei folli che si è messo in testa, pensate un

po’, di mandare a casa questo manipolo di incapaci che hanno ridotto ai minimi

termini ogni settore della terra più bella d’Italia. Un gruppo di candidati che

si ritrovano e sorridono, che pensano che la gente sia davvero stufa e che non

tocchi ai Calabresi scavare dopo che i nostri illustri dirigenti politici li

hanno fatti toccare il fondo. Curioso sentir parlare nostri supporter e

sentirci dire che ci appoggiano ma non si vogliono esporre, chissà per quale

arcano motivo. Curioso sentir parlare chi è, invece, imbevuto di quella cultura

“scambista” di favoretti di varia natura e chi ragiona facendo finta di non

vedere cosa gli sta intorno, la novità dirompente e paurosa che hanno timore di

guardare in faccia. Una goduria vederli impauriti girare casa per casa con la

bava alla bocca a convincere cittadini stanchi che non li mandano a quel paese

per educazione personale più che altro. La Calabria dei due milioni di

emigranti assiste a questo sfoggio di manifesti pachidermici dove il messaggio

credono, lor signori “committenti”, sia proporzionato ai loro manifesti, mentre

i giovani scappano, il territorio frana, l’emarginazione galoppa e le

infrastrutture crollano, le poche che ci sono. Campagna elettorale con liste

imbottite di nepotismo congenito, di tanti piccoli “Melo La Qualunque” o di

funzionarietti con parentele in uffici dove hanno funzione di snellire pratiche

burocratiche. La Sanità ridotta a mercificio per scambisti, la burocrazia come

guinzaglio al “Popolo bue”, i “ciappiner” all’opera con lavoretti vari, il

conto presentato a chi ha avuto un certificato in tempi ragionevoli, cioè con

qualche anno in anticipo rispetto alle prassi in voga tra i colletti bianchi, i

voti che non si possono rifiutare. San Gianni e parenti, bimbi da battezzare a

grappoli…e poi, invece, i folli che mettono in guardia dalle solite prese in

giro. I folli che credono che sia possibile invertire la rotta. I folli che

vengono estromessi dai servi sciocchi di alcuni Media. I folli che fanno

politica e campagna elettorale di giorno, alla luce del sole. Questo vedo. Io,

comunque, nonostante tutto continuo ad insistere sul contatto con i Cittadini

delle periferie sperdute. Sarò a Platì domani dalle 16, in Piazza. Non importa

chi verrà, io di sicuro ci sarò. Poi il 18 in piazza a Benestare, dalle 17 in

poi, e il 23 faremo il bis a San Luca. Perché io credo che i debiti nella

Sanità li pagheremo quando non dovremo pagare le Regioni più ricche di noi per

andarci a curare altrove. Perché credo che l’acqua debba essere pubblica e che

debba scorrere in discesa e non essere pompata verso l’alto. Perché penso che

la burocrazia si possa alleggerire parecchio. Perché penso che per gestire la

Cittadella ci voglia competenza e non approssimazione dei mediocri. Perché

penso che la Calabria sia prigioniera di un manipolo di ladri, incapaci,

ignoranti e incompetenti che l’hanno ridotta in questo stato pietoso. Perché

penso che non sia più tollerabile che la Calabria abbia i migliori medici e la

peggiore Sanità. Perché penso che in definitiva la soluzione stia nell’avere la

testa pervasa dalla follia e piedi piantati per terra in una realtà che invoca

di essere liberata dalla schiavitù nella quale quel manipolo di trasformisti

incapaci e mediocri l’hanno imprigionata. Coraggio, basta un voto ai folli e

sarà come aprire la finestra per far cambiare l’aria viziata e ormai irrespirabile

qui in Calabria. L’unico a risentirne, forse, sarà il mercato dei nastri

tricolore tagliati all’inizio delle opere e mai alla fine, perché mai si giunge

a compimento. Vogliamo una Calabria libera! Non c’è prigione in grado di

contenere la rabbia di un Popolo, e il Popolo Calabrese deve riballarsi il 26

gennaio prossimo strappando dagli artigli sporchi di brandelli di carogne dei

soliti noti o dei rampolli lanciati nella mischia la nostra terra. Tesoro

Calabria, strumento di libertà e sensazione di aria fresca!

Pietro

Sergi, Candidato nella Lista Tesoro Calabria per Carlo Tansi Presidente,

Circoscrizione Sud.

