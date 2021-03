Il viaggio cosmico dei Greta Van Fleet nel nuovo album ‘The Battle at Garden’s Gate’

I gemelli Josh e Jake raccontano il disco che uscirà nell’aprile 2021. «Parla di un universo parallelo, di guerra, di civiltà alla ricerca di salvezza. Ed è grandioso quanto la colonna sonora di un film»

La band ha cominciato a lavorare al disco nell’estate del 2019 registrando a Los Angeles col produttore Greg Kurstin una canzone d’amore, una rarità per i Greta: Light My Love. Agli Henson Recording Studios e ai No Expectations Studio, sempre nella California meridionale, hanno messo a punto un nuovo sound che porta a un nuovo livello la venerazione della band per il classic rock. Si va da brevi pezzi radiofonici a jam di oltre otto minuti di durata.

