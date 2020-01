VICENDA COOPERATIVA ARCOBALENO MULTISERVICE Le considerazioni di Don Ennio Stamile (Libera Calabria)

VICENDA COOPERATIVA ARCOBALENO MULTISERVICE Le considerazioni di Don Ennio Stamile (Libera Calabria)

Quale referente regionale di Libera Calabria, raccolgo e faccio

mio l’amaro sfogo di Liliala Carbone, madre di Massimiliano Carbone, giovane di

trent’anni barbaramente ucciso dalla ‘ndrangheta nel settembre del 2004 a Locri.

Da parte dell’Amministrazione comunale di Locri è stata notificata a Davide,

fratello di Massimiliano la revoca della concessione degli impianti

pubblicitari alla Cooperativa Arcobaleno Multiservice, fondata proprio dallo

stesso Massimiliano. Un sogno realizzato nella sua Locri che la decisione presa

dall’Ente locale rischia di infrangere dopo che lo stesso non solo si è

realizzato ma che ha continuato a vivere ed operare in un contesto territoriale

difficile da tutti i punti di vista, lavorativo, sanitario, sociale ed

ambientale. Pur non entrando nel merito della vicenda amministrativa e

rispettando le decisioni della stessa Amministrazione comunale, mi sia

consentito formulare alcune considerazioni di carattere generale:

nel

Mezzogiorno la disoccupazione ha raggiunto livelli molto alti. Ma le regioni

con il tasso di disoccupazione più alto, e che rientra nella top ten dei dati

peggiori relativi all’anno 2017 e quello 2018, è la Calabria con un tasso di

disoccupazione del 21,6%. Rispetto al tasso medio di disoccupazione

dell’Europa, il dato è triplicato. Nel corso degli ultimi tre anni, ovvero tra

il 2016 – 2017 – 2018, sono aumentati a dismisura. La Regione conta un tasso di

disoccupazione che riguarda soprattutto la componente più giovane di forza

lavoro;

ultimi quindici anni hanno lasciato la Calabria per cercare lavoro ben 150.000

giovani. La nostra regione detiene il primato con ben il 38% dei laureati che

non lavorano a distanza di 5 anni dalla laurea. Oltre quattromila laureati

all’anno lasciano la Calabria in cerca di lavoro. Tutti sappiamo che non si

tratta di “circolazione di cervelli”, magari si trattasse di ciò, ma di “drenaggio

di cervelli”. Perché questa fuga non viene compensata da nessun rientro di

cervelli.

Massimiliano era un giovane intraprendente

e pieno di aspettative, ed ha dimostrato che agire con coraggio, intraprendenza

e voglia di rimanere nel proprio territorio, danno spesso vita a realtà

lavorative che funzionano e durano negli anni, creando lavoro, economia e

sviluppo. L’altra considerazione di carattere generale intendo rivolgerla a

tutte le Amministrazioni locali, verso le quali va il mio incoraggiamento e

profondo rispetto perché chiamate a governare territori complessi, con

pochissime risorse a fronte di continui ed esigenti bisogni dei cittadini.

Stare dalla parte delle vittime innocenti della ‘ndrangheta e dei loro

familiari, nelle nostre latitudini, non significa limitarsi a celebrazioni

occasionali come marce, convegni, intitolazioni di vario tipo. Piuttosto agire

con fatti concreti con una politica mirata ad incentivare le denunce da parte

degli imprenditori e commercianti vessati da racket ed usura con sgravi

fiscali, proponendoli anche a quelle realtà commerciali che rinunciano ad

ospitare nei loro ambienti le slot che, come sappiamo, sono gestite per la gran

parte direttamente o indirettamente dalla ‘ndrangheta. Agevolare le imprese che

denunciano, nei limiti consentiti dalla legge, negli appalti pubblici. Categorico

rifiuto di ogni forma di compromesso con la ‘ndrangheta. Stare dalla parte

delle vittime innocenti e dei loro familiari significa fare memoria,

cioè custodire gelosamente quel patrimonio culturale fatto di idee, sogni,

progetti e speranze delle vittime. Solo così restituiamo dignità a centinaia di

uomini, donne e bambini, calpestati dalla bambara e disumana logica mafiosa.

Don Ennio Stamile

Referente regionale Libera Calabria

