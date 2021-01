“Vidal ha baciato lo stemma della Juve”: il gesto prima di Inter-Juventus

Arturo Vidal è uno dei grandi ex di Inter-Juventus, attesissimo alla sua prima sfida contro i bianconeri. Prima della gara, un episodio ha fatto discutere sui social: in occasione dell’abbraccio con Chiellini all’ingresso in campo per il riscaldamento, il centrocampista cileno ha dato un bacio all’ex compagno all’altezza del logo della Juve. Per alcuni tifosi, di entrambe le squadre, un gesto non accidentale.