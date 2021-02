Una giovane di 17 anni ha aggredito con un coltello il padre ferendolo a una mano. L’uomo, insieme alla moglie e all’altra figlia, è riuscito a sfuggire alla rabbia della ragazza chiudendosi in una camera e allertando la polizia. Gli agenti hanno fatto irruzione in casa immobilizzando l’adolescente, mentre il padre è stato soccorso e trasportato in ospedale.