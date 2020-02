Volantini neonazisti e foto di Hitler, arrestato un 22enne a Bergamo

È stato fermato dalla Digos in un parco di Bergamo mentre, con un cappuccio in testa per difendere la sua identità, distribuiva alcuni volantini neonazisti sulle auto nel parcheggio adiacente. L’autore del gesto è un 22enne bergamasco, incensurato. Il giovane è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato dalla polizia di Bergamo per istigazione all’odio razziale.

L’arresto per resistenza a pubblico ufficiale è scattato quando il ragazzo si è opposto ai controlli della polizia. In realtà, in quella zona di Bergamo, già da diverse settimane venivano ritrovati manifesti inneggianti il nazismo e l’odio razziale.

La perquisizione delle forze dell’ordine a casa del giovane ha confermato la sua consuetudine. Tra gli oggetti ritrovati dalla polizia, proiettili vuoti, volantini inneggianti al predominio della razza bianca e all’odio razziale, facce di Hitler e un volantino inneggiante all’uccisione di Greta Thunberg in lingua croata.

Il ragazzo abita con i suoi genitori e non studia né lavora. Interessante dettaglio fornito dagli agenti è il fatto che il 22enne sia in grado di parlare tre lingue: oltre all’italiano, anche il croato e il russo. La Digos di Bergamo sta ora cercando di fare luce sui suoi frequenti viaggi in Croazia e, in particolare, sui suoi collegamenti con gli ultrà della Dinamo Zagabria, squadra della quale il giovane è tifoso.

Tra le ipotesi avanzate dalla polizia c’è quella per cui il 22enne possa aver intrapreso un percorso di autoradicalizzzione. Gli agenti stanno cercando di capire se esistano contatti con movimenti neonazisti e xenofobi europei. I volantini che era solito distribuire in questo periodo pare siano autoprodotti e riportano la sigla “Forza di liberazione europea”.