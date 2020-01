VOLLEY Nuova vittoria esterna della Sensation Gioiosa

11 GIORNATA Campionato Regionale di serie C Femminile

ASD GESI FINANCE VOLLEY S. LUCIDO 0 SENSATION PROFUMERIE GIOIOSA 3

(I° SET 20-25 II° SET 14-25 III° SET 19-25)

Anno nuovo e l’obiettivo dell’AD POLISPORTIVA GIOIOSA 1990 resta sempre lo stesso e cioè un posto di alta classifica. La Sensation Profumerie Gioiosa continua la sua scalata al massimo campionato regionale di serie C Femminile e nella undicesima giornata vince, in trasferta, contro la squadra Cosentina del Volley S. Lucido con un secco 3 a 0. La corazzata di GIOIOSA JONICA in atto ha disputato undici gare con undici successi consecutivi e 33 punti all’attivo, non ha concesso nulla alle avversarie e procede spedita verso gli obiettivi societari prefissati ad inizio campionato.Il Direttore sportivo Nicola Stillisano ha il merito di aver costruito una squadra completa in ogni ruolo ed, oltre al valore relativo alla componente tecnica ed alla forza fisica, ha creato all’interno dello spogliatoio un ambiente familiare che, in atto, sta contribuendo all’ottenimento degli obiettivi con molta soddisfazione da parte dell’AD Polisportiva 1990.Nel primo set le atlete Gioiosane concedono qualcosa alla squadra cosentina guidata dal mister Crispino, ma i colpi devastanti della fuoriclasse Prissilla Cavalcante, e le battute al veleno di Cilione chiudono il parziale col punteggio di 20-25.Il secondo set la Gesi Finance Volley S. Lucido crolla concedendo alla squadra ospite un costante e pressante gioco, e con il fondamentale di muro delle centrali, il parziale si chiude con il pesante punteggio di 14-25. Nel terzo ed ultimo set la SENSATION PROFUMERIE GIOIOSA continua a macinare punti e Agostino e compagne archiviano la gara chiudendo il set con il risultato è di 20-25.Prossima partita si disputerà domenica 12 Dicembre alle ore 17,45 al Pala Marcellino di Marina di Gioiosa Jonica, contro la Perla di Calabria Pallavolo Rossano. La società AD Polisportiva Gioiosa 1990 invita tutti i sostenitori della SENSATION PROFUMERIE GIOIOSA ha partecipare per sostenere attivamente le proprie beniamine. Addetto stampa

AD Polisportiva Gioiosa

