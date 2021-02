Vomero, crolla un terrapieno: chiusa via Mandracchio ai Camaldoli. Caos traffico in Zona Ospedaliera

Crolla un terrapieno in via Mandracchio ai Camaldoli, la strada viene chiusa per la seconda volta in un mese. In via Camillo Guerra, strada alternativa, è stato istituito in via provvisoria il doppio senso di circolazione. Inferociti gli abitanti della zona. Era già accaduto l’11 gennaio scorso, quando un muro era franato nella stessa strada, costringendo la protezione civile del Comune di Napoli ad interdirla al traffico. Disagi fino alla Zona Ospedaliera. Anm ha modificato il tragitto delle linee bus.