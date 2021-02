L’allenatore ospite di Live – Non è la d’Urso torna a parlare dell’incontro con il figlio Andrea Zenga avuto al Grande Fratello Vip di pochi giorni fa. Non rinnega i suoi errori di padre, ma attacca il figlio Nicolò per il libro scritto contro di lui e risponde duramente alle accuse di Alda d’Eusanio: “Non si permetta di dire che non sono un padre degno”.