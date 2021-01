Inizia oggi un week-end decisivo sia per le Coppe di specialità delle prove veloci sia per la Coppa del mondo generale dello sci alpino. Le donne avranno due Discese e un SuperG a Crans-Montana: per Goggia, Bassino e Brignone sono prove decisive per motivi diversi. Gli uomini sono di scena sulla Streif di Kitzbühel, dove Paris ha già vinto quattro volte.