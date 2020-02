YouTube compie 15 anni: primo video girato allo zoo di San Diego

Compie 15 anni YouTube, la piattaforma video più popolare al mondo che ha aperto la strada a giganti come Netflix e Spotify. L’azienda infatti fu fondata il 14 febbraio 2005 da Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim per poi essere rilevata da Google a ottobre 2006 per 1,65 miliardi di dollari. Il primo video caricato risale al 23 aprile 2005: si chiama “Me at the Zoo” e fu girato davanti alla gabbia degli elefanti dello Zoo di San Diego proprio da uno dei fondatori.

Da contenitore di video amatoriali, YouTube è diventata un vero e proprio media globale che fa concorrenza alla tv. Negli anni ha fatto nascere nuove professioni legate alla rete, come quella degli YouTubers, con fenomeni e personaggi diventati virali.

Una strada in questi 15 anni fatta anche di problemi come la polemica per la diffusione di fake news insieme ad altre piattaforme e la multa pagata negli Stati Uniti per chiudere la disputa con le autorità sulle accuse di violazione della privacy dei bambini. Nell’ultima trimestrale, Google per la prima volta ha comunicato nel dettaglio i risultati di YouTube: i ricavi nel 2019 sono risultati pari a 15,15 miliardi di dollari, quasi il doppio degli 8,15 miliardi del 2017.