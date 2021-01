Zaniolo aiuta Alessandro, 18enne cresciuto dal compagno della madre: l’assegno consegnato in studio

Il protagonista dell’ultima storia della puntata di C’è posta per te del 30 gennaio è Maurizio, che scegli di fare una sorpresa al figlio della moglie Monia, scomparsa qualche anno fa. Per Alessandro, che ha cresciuto come un figlio, ci sono Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa. Il campione della Roma ha voluto fare un generoso regalo al ragazzo: “Sei tu che sei d’esempio per me, non il contrario”.