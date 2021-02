Zhang Jindong ha ceduto il 23% delle quote del gruppo Suning.com per un affare da circa 1.9 miliardi di euro. Nuova linfa dunque per il colosso cinese che vuole focalizzarsi sulle attività irrilevanti, con gli investimenti sul calcio passati in secondo piano come confermato dall’addio allo Jiangsu. E l’Inter? Suning prosegue nella ricerca di partner strategici.