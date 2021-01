Tragico incidente stradale nella notte a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano. Due auto con a bordo tre ragazzi tra i 24 e i 30 anni di età si sono scontrate frontalmente tra loro per cause da accertare. Il ragazzo di 24 anni è morto poco dopo il suo ricovero in ospedale a Rozzano: ferito gravemente il 30enne, mentre un giovane di 25 anni ha riportato ferite più lievi.