Prima domenica in zona gialla per quasi tutta Italia, ad eccezione di cinque Regioni, e cioè Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano. Ecco cosa si può fare e cosa non si può fare, dai bar ai ristoranti, dalle gite verso le seconde case ai musei, sempre nel rispetto delle regole anti assembramento.