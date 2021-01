I dati degli ospedali lombardi da metà dicembre a oggi dicono che la temuta terza ondata non è arrivata, almeno per il momento. Dopo un netto calo dei ricoveri e una breve risalita dopo le feste, la situazione appare stabilizzata. Dati confortanti arrivano dai centri più colpiti in autunno, Monza e Varese. Ecco i dati che hanno portato Attilio Fontana a chiedere di non imporre la zona rossa.